Эксперт объяснил, в каком случае США обвинят Израиль в ударах по Газе

США могут отказаться от поддержки Израиля и обвинить его в ударах по Газе лишь в случае, если произойдет что-то «экстраординарное», а до этого такой сценарий маловероятен, считает военный историк Антон Лиманов. НА сегодняшний день в крайнем случае они могут пытаться «придержать» своих союзников на Ближнем Востоке, отметил он в беседе с 360.ru.

Американские власти традиционно оказывают поддержку Израилю, такая политическая ситуация сложилась уже давно и продолжится после очередных президентских выборов, считает Лиманов. По его мнению, речь может идти о попытке «придержать» израильские власти, что уже раньше наблюдалось.

«Тут такая ситуация, что если речь идет о какой-то резкой дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, то Соединенные Штаты Израиль, конечно, придержат, но опять-таки не откажут в своей поддержке», — убежден историк.

Если же Израиль вдруг предпримет какой-то «экстраординарный» шаг, это может вызвать сомнения у его коллег в США — только тогда можно говорить о возможном пересмотре американо-израильских отношений, отметил эксперт. На данный момент, по его мнению, Штатам просто некого больше поддерживать на Ближнем Востоке.

Напомним, до этого Международный уголовный суд (МУС) потребовал выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, одного чиновника еврейского государства, а также лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. После этого в Госдепе США заявили, что МУС может преследовать Россию, но не имеет таких прав в отношении Израиля.

Ранее политолог назвал главные причины признания независимости Палестины тремя странами Европы.