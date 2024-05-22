Власти Новороссийска рассказали о последствиях беспилотников на город

В Новороссийске после атаки беспилотных летательных аппаратов, ударивших по городу на черноморском побережье 17 мая, зафиксировали повреждения в 12 частных домах и в 17 квартирах в многоквартирных домах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Частных домовладений пострадало 12, квартир в многоквартирных домах — 17. В этих домах и квартирах проживает 80 человек», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что властями Новороссийска жильцам будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении.

До этого во время совещания в мэрии города Новороссийска начальник отдела гражданской защиты Игорь Васильев сообщил о сохранении вероятности ракетных ударов по городу.

Атаки БПЛА на регионы Российской Федерации начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, но в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотниками по России «будет увеличиваться».

Ранее в Новороссийске тысячи жителей остались без света.