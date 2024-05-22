Постпреды Евросоюза согласовали новый режим санкций против России

Постоянные представители стран Европейского союза (ЕС) согласовали новый режим санкций против России, его утвердят министры стран сообщества на заседании Совета ЕС 27 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

Отмечается, что новый режим будет предполагать ограничения «в связи с ситуацией в России».

После окончательного утверждения этого решения может появиться поименный список первых фигурантов (организаций и физических лиц) новых ограничений. Такие санкции предполагают заморозку активов фигурантов на территории ЕС и запрет на поездки.

22 мая сообщалось, что Россия не получит от Евросоюза доходы от замороженных активов, даже если содружество решит снять со страны санкции.

21 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение, согласно которому 90% получаемых депозитариями доходов от иммобилизованных в ЕС российских активов будут идти в бюджет союза для оказания военной помощи Украине. Еще 10% будут удерживаться на случай собственных потенциальных рисков.

Решение по активам РФ добавлено в пакет экономических санкций ЕС против РФ. В нем, в частности, говорится, что депозитарии после уплаты налогов на прибыль от доходов, полученных от российских активов, будут удерживать 0,3% для будущего управления активами, оставшиеся 99,7% доходов должны перечисляться в бюджет Евросоюза.

Ранее торговля Японии с Россией резко сократилась.