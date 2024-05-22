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Грузию лишат статуса кандидата на вступление в ЕС из-за закона об иноагентах

FP: Грузия лишится статуса кандидата в ЕС, если не отменит закон об иноагентах

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Zurab Tsertsvadze/AP

Брюссель может лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Европейский союз, если Тбилиси не откажется от закона об иностранных агентах. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

«Если законопроект не будет отозван, ЕК сообщит правительству Грузии, что не подтверждает статус кандидата в ежегодном отчете о расширении сообщества, который должен быть представлен в октябре», — говорится в сообщении.

22 мая в Евросоюзе предложили отменить безвизовый режим с Грузией из-за принятия закона об иностранных агентах.

До того председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз должен объясниться за финансирование грузинской оппозиции.

На прошлой неделе президент Грузии отказалась подписывать принятый закон об иноагентах, назвав его препятствием на «европейском» пути Грузии. Документ вызвал протесты в стране, в ЕС его назвали причиной не принимать Грузию в ЕС, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэр Тбилиси ответил Западу на угрозы введения санкций против Грузии.

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