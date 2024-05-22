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Российские военные за сутки сбили 34 дрона ВСУ

МО: силы ПВО за сутки сбили 34 дрона, 2 авиабомбы Hummer и снаряд Himars ВСУ

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Lockheed Martin

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 34 беспилотных летательных аппарата, 2 управляемые авиационные бомбы французского производства Hummer и снаряд американского производства Himars Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Украинские войска лишились до 35 военнослужащих, семи автомобилей, двух 155-мм гаубиц М777 производства США, 152-мм гаубицы «МСТА-Б» и 152-мм гаубицы Д-20.

Кроме того, российские артиллеристы при содействии боевых самолетов, беспилотников и ракетных воск уничтожили два склада боеприпасов ВСУ и нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 102 районах.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО утром 22 мая пресекли попытку ВСУ атаковать беспилотными летательными аппаратами и противорадиолокационной ракетой Harm производства США Белгородскую область.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Борисовском районе сработала система противовоздушной обороны, удалось сбить несколько воздушных целей на подлете к селу Беленькое, однако один мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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