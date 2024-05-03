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Россиянка, выпавшая из автобуса на ходу, добилась компенсацию от перевозчика

В Свердловской области женщина выпала из автобуса и засудила перевозчика

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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Свердловской области суд встал на сторону женщины, травмировавшейся при выходе из автобуса. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре прошлого года жительница Березовского пострадала во время поездки на автобусе. Как показали результаты проверки, водитель не выполнил обязанности, предусмотренные правилами дорожного движения.

Было установлено, что водитель закрыл двери и начал движение, хотя еще не все пассажиры покинули салон, в результате произошло и падение пассажирки. Она травмировалась, получив телесные повреждения в виде ссадин левой кисти и в области коленных суставов. Врачи выдали женщине заключение о временной нетрудоспособности, во время лечения и восстановления пострадавшая нуждалась в посторонней помощи.

При этом водитель, виновный в произошедшем, не сообщил об инциденте в полицию, не зафиксировал положение автобуса на видео, не сделал фото на месте происшествия. За это его привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1000 рублей. Прокуратура направила исковое заявление о взыскании с перевозчика компенсации морального вреда.

В итоге суд удовлетворил иск прокурора частично и взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Ранее россиянин отсудил компенсацию у бывшей девушки за вещи, которые она выставила за дверь.

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