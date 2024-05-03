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ФСБ уничтожила прибывшего из Литвы диверсанта военной разведки Украины

ФСБ заявила об уничтожении агента украинской разведки в Ленобласти

ФСБ ликвидировала диверсанта украинской военной разведки, который прибыл из Литвы, чтобы совершить теракты на военных и энергообъектах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ пресечена преступная деятельность агента Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) члена запрещенной в РФ украинской террористической организации гражданина РФ 1976 г. р.», — сообщили в силовом ведомстве.

По данным спецслужбы, мужчина по заданию ГУР МО Украины планировал совершить серию террористических актов на объекте министерства обороны РФ в Московском регионе, а также в отношении участников одного из добровольческих батальонов в Санкт-Петербурге.

Мужчину вычислили во время того, как он посетил схрон со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, их он планировал использовать для теракта на топливном терминале в районе Ленинградской области.

В ФСБ добавили, что при задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и «был нейтрализован».

До этого суд арестовал диверсанта, задержанного в городе Брянске за подготовку теракта в общественном месте.

2 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Приморского края, подозреваемого в шпионаже и передаче сведений военной разведке Украины, возбуждено уголовное дело о госизмене.

Ранее в Совете Федерации РФ оценили возможность признания Украины государством-террористом.

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