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Россиянам объяснили, в каком случае аллергия становится опасной для жизни

Аллерголог Усачева: при анафилаксии нужно срочно звонить в службу спасения

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При повторяющихся контактах с насекомыми у человека развивается аллергия на них. Причем речь идет не только о повторных укусах, но и постоянном вдыхании частиц жалящего насекомого, рассказала аллерголог-иммунолог, заведующая консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России Анна Усачева. При серьезных приступах аллергии важно вовремя обратиться к врачу, так как это состояние опасно для жизни, подчеркнула она в беседе с RT.

В качестве примера подобных частых контактов врач привела работу человека на пасеке, при которой он все время вдыхает пыль с частицами насекомых, а также употребление соответствующих продуктов – меда, прополиса. Все это чревато повышением чувствительности на насекомых, в результате чего иммунная система человека при очередном контакте может отреагировать бурно – это будет аллергический приступ.

«Высвобождается большое количество гистамина и других медиаторов воспаления и развиваются типичные симптомы аллергии, такие как зуд, отек, покраснение в месте укуса, — объяснила врач. — Наибольшую опасность представляют укусы пчел, ос, шершней и шмелей».

Небольшие местные реакции с покраснением кожи, отеком проходят самостоятельно. А вот если отек большой – более 10 см – и сохраняется свыше 24 часов, при этом сопровождаясь зудом, то нужна помощь врача. Такое состояние часто приводит к отеку лимфоузлов, лихорадке и ознобу, а также отеку в полости рта и горла – это самый опасный симптом, отметила Усачева. Такой сильный и опасный приступ называют анафилаксией, он грозит летальным исходом, поэтому срочно следует обращаться в службу спасения, подчеркнула врач.

Если речь идет о легком приступе, то нужно убрать жало из раны, если оно там осталось, обработать место укуса и принять антигистаминный препарат для уменьшения реакции. Также врач посоветовала пить больше чистой негазированной воды, а при появлении одышки, тошноты, рвоты или головокружения сразу обращаться в скорую помощь.

Аллерголог ранее рассказала, как натренировать иммунитет, чтобы справиться с аллергией.

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