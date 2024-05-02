В России указали на важность взаимодействия предприятий и учебных заведений

В России важно налаживать взаимодействие предприятий и учебных заведений для подготовки кадров, потому что это позволит обеспечить экономическое развитие страны, а также качество подготовки специалистов и повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда. Об этом RuNews24 рассказали в пресс-службе ТПХ «Русклимат».

В пресс-службе отметили, что на базе компании функционирует Корпоративный университет, который занимается профессиональной подготовкой и повышением квалификации сотрудников. Помимо этого, она находится в сотрудничестве с другими учебными заведениями, в том числе, с РАНХиГС, ВлГУ, ИжГТУ и не только.

«В октябре 2022 года на территории технопарка «Русклимат ИКСЭл» открылся научно-исследовательский институт (НИИ), который будет заниматься разработкой и испытаниями климатической техники, учитывая особенности Крайнего Севера. НИИ создан на базе Департамента разработки новых продуктов (ДРНП) ТПХ «Русклимат», основанного в 2017 году под руководством к. т. н. Андрея Арбатского», — добавили представители компании.

В начале апреля сообщалось, что комитеты Госдумы по молодежной политике и по защите семьи поручили Минтруду и Минпросвещения проработать вопрос обучения профессии «няня» в учебных заведениях.

Ранее стало известно, что почти половина российских студентов работают параллельно с учебой.