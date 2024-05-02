Врач перечислил возможные осложнения после пластики век

Пластика век или блефаропластика — одна из самых популярных пластических операций, однако после нее возможны осложнения. Об этом в интервью РИАМО предупредил пластический хирург Владислав Григорянц. Сильной боли, по его словам, не будет, но могут появиться отеки и синяки. Также возможны дискомфорт и слезотечение.

«Во время проведения операции на верхнем веке могут слегка опуститься брови. Осложнения блефаропластики нижних век — риск выворота, слезотечения. Впрочем, при проведении операции опытным хирургом риск осложнения минимальный», — сказал Григорянц.

Врач посоветовал после операции избегать нагрузок и долгой работы за компьютером.

Пластический хирург клиники DEGA Юрий Цой до этого представил рейтинг самых популярных у россиянок пластических операций. На первом месте, по его словам, омоложение лица и шеи (28% пациенток).

Вторую строчку в рейтинге занимает блефаропластика. К такому вмешательству прибегли 16% женщин. На третьем месте (13%) — липосакция (операция по удалению жировых отложений), сообщил специалист.

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