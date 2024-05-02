Политолог назвал трагедию в Доме профсоюзов в Одессе примером зверств киевского режима

Для граждан России случившаяся 10 лет назад трагедия в Доме профсоюзов в Одессе стала шоком, но потрясение также вызвали бесчеловечные высказывания в соцсетях по поводу произошедшего, которые позволяли себе сторонники киевского режима. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Боль трагедии в Доме профсоюзов в Одессе остается в памяти людей», — сказал политолог.

Эксперт напомнил о том, что случившееся массовое убийство мирных жителей Одессы вызвало ликование и смакование человеческой трагедии в соцсетях со стороны тех, кто поддерживал неонацистов.

«Употребление терминологии вроде «жареные колорады» шокировало россиян, потому что речь шла о той самой мирной Одессе, которую все знали и любили, той зоне «порто-франко», наполненной духом свободы. Реакция на случившееся со стороны поддержавших государственный переворот на Украине была чудовищной», — сказал Александр Асафов.

Также, по его словам, жителей России удивило, что страны Запада показательно проигнорировали этот теракт.

Политолог констатировал, что россияне в тот момент поняли: существует абсолютное зло и люди, которые его оправдывают.

«Также стало очевидно, что есть мирные люди, которые нуждаются в защите, к которым киевский режим применяет фактически репрессивные практики, и с этим надо что-то делать», — добавил он.

Эксперт отметил, что денацификация — заявленная цель специальной военной операции — поддерживается абсолютным большинством граждан России.

«Есть очевидные примеры зверств киевского режима и понимание того, что этого нельзя больше допустить. И один из примеров — это трагедия в Доме профсоюзов», — заключил Александр Асафов.

2 мая — 10-летие трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. В тот день сторонники киевского режима совершили массовое убийство мирных местных жителей, выступавших против государственного переворота.