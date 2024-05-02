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Российские аналитики выяснили, как за год изменилась стоимость куличей

RT: средняя цена на куличи в этом году составляет 243,5 рубля

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По результатам анализа в период с 10 по 23 апреля средняя стоимость куличей в России составила 243,5 рубля, выяснили аналитики. Это на 10% больше, чем годом ранее, продажи при этом выросли на 197%, приводит RT результаты исследования.

Стоимость куличей поменялась из-за роста цен на продукты, входящие в их состав. В частности, в этом году средняя цена яйца составляет 145,5 рубля, на молоко — 99,6 рубля. Мука в среднем по стране стоит 88,5 рубля, цукаты – более 200 рублей, а творог – 110,5 рубля. Средняя стоимость краски для яиц в этом сезоне превышает 50 рублей, изюма – почти 164 рубля. Сахар в среднем стоит 84,5 рубля, выяснили специалисты.

Всего аналитики платформы фискальных данных «Такском» для исследования индекса кулича изучили более 56 млрд кассовых чеков.

Напомним, в Руспродсоюзе сообщили, что в этом году корзина продуктов для приготовления пасхального кулича за год подорожала на 15,3%, с 193,3 до 211,4 рубля. Подчеркивается, что основной вклад в подорожание корзины товаров для приготовления кулича внесли яйца. За год цены на них подскочили на 46%.

Ранее врач рассказала, сколько можно съедать куличей на Пасху.

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