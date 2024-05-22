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Минтранс согласовал новые правила для дорожных камер

«Ъ»: Минтранс РФ согласовал новые правила применения дорожных камер

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство транспорта России согласовало с МВД, региональными властями и бизнесом новые федеральные правила применения камер видеофиксации. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Нормы вступают в силу 1 сентября — соответствующее постановление скоро будет направлено в правительство. Для этого транспортному ведомству пришлось пойти на компромисс, исключив из проекта вызвавшие критику положения, в частности об обязательном соответствии всех камер ГОСТу, а также важной роли так называемых динамических дорожных табло», — говорится в сообщении.

При этом в документе появилась норма, обязывающая маркировать машины с передвижными комплексами фиксации нарушений так, чтобы участники движения могли их заранее заметить на дороге.

До этого стало известно, что в России планируют увеличить количество штрафных камер с искусственным интеллектом.

В 2023 году в муниципальных учреждениях в 2,5 раза вырос спрос на камеры наблюдения. В 2022 году было закуплено меньше сотни камер, а в 2023 году их купили в количестве 239 штук. При этом совладелец компании по разработке ИИ-систем Softlogic Денис Логинов сообщил, что спрос растет в связи с эффективностью данных камер.

Также, 13 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник писал, что правительственная комиссия в России поддержала законопроект, подразумевающий введение штрафов или лишение водительских прав за применение материалов, которые не дают идентифицировать госномера на авто или позволяющих их видоизменить и скрыть.

Ранее россияне ответили, сталкивались ли они с нечитаемыми или скрытыми номерами на авто.

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