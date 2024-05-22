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В Минздраве назвали сроки появления в аптеках препарата от болезни Бехтерева

Мурашко: препарат для лечения болезни Бехтерева появится в обороте осенью

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Shutterstock

Препарат для лечения болезни Бехтерева появится в российских аптеках примерно через 3 месяца. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

«Уже запущено производство. Месяца через три (выйдет в оборот)», — сказал глава Минздрава на конференции «РегЛек».

В конце апреля министерство здравоохранения сообщило, что компания BIOCAD совместно с учеными РНИМУ им. Н.И. Пирогова разработала первый в мире препарат с уникальным механизмом действия, способный помочь пациентам с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом (болезнь Бехтерева). Препарат получил торговое наименование Трибувиа.

Болезнь Бехтерева — это хроническое заболевание, при котором антитела атакуют суставы и хрящевую ткань человека, принимая их за инородные тела. Пациент испытывает боль и скованность в позвоночном отделе, что ведет к ограничениям в подвижности.

Ранее в Минздраве рассказали о реакции пациентов на препарат от болезни Бехтерева.

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