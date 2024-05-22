Норвегия признала Палестину

Норвегия признает независимость государства Палестина, официально решение вступит в силу 28 мая. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте норвежского правительства.

«Правительство Норвегии решило, что Норвегия признает Палестину в качестве государства», — указано в документе.

В релизе также отмечено, что ряд других европейских стран также официально признают Палестину 22 мая.

В Норвегии считают, что признание Палестины в качестве государства поможет разрешить конфликт на Ближнем Востоке, между этой страной и Израилем.

В начале мае глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Испания, Ирландия, и ряд других стран Евросоюза намерены признать Палестину 21 мая.

Позднее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Испания, Ирландия и «еще одна страна» 22 мая намерены выступить с заявлением о признании Палестины.

Ранее американские сенаторы предложили не финансировать ООН, если туда примут Палестину.