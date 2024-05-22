Турецкая газета рассказала о «темных сторонах» истории с крушением вертолета Раиси

Авиакатастрофа, в результате которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, может быть выгодна Израилю, однако в истории с крушением вертолета иранского лидера необходимо прояснить «темные стороны». Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

«Может ли Израиль быть причастен к этому? Возможно. Но я не собираюсь выставлять счет Израилю за это… В крушении вертолета есть темные стороны. Их нужно прояснить», — подчеркнул журналист издания Абдулькадир Сельви.

В частности, он обратил внимание на то, что в Иране не установили устройство ELT на вертолет, на котором летел Раиси. Это устройство позволяет подавать сигналы о местоположении вертолета. «Если бы в стране было только одно устройство ELT, разве оно не должно было бы сначала присутствовать на вертолете, перевозящем президента?» — задается вопросом колумнист.

Кроме того, было заявлено, что два других правительственных вертолета изменили маршрут полета, когда влетели в «зону тумана». «Так почему же пилот вертолета, перевозившего президента, не изменил маршрут?» — отметил Сельви.

Автор также пишет, что было обнаружено возгорание в кабине упавшего вертолета, в которой находились пилоты. «Может ли возгорание в кабине пилота быть признаком убийства?» — вновь задает вопрос он.

До этого глава турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек допустил, что президент Ирана погиб в результате диверсии.

19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиян. Глава государства и руководитель внешнеполитического ведомства возвращались в Тегеран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Кортеж состоял из трех вертолетов, два из которых без происшествий добрались до места назначения.

Ранее в администрации президента Ирана рассказали подробности крушения вертолета Раиси.