Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турецкая газета рассказала о «темных сторонах» истории с крушением вертолета Раиси

Hürriyet рассказала о «темных сторонах» истории с гибелью Раиси

close
100%
West Asia News Agency

Авиакатастрофа, в результате которой погиб президент Ирана Эбрахим Раиси, может быть выгодна Израилю, однако в истории с крушением вертолета иранского лидера необходимо прояснить «темные стороны». Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

«Может ли Израиль быть причастен к этому? Возможно. Но я не собираюсь выставлять счет Израилю за это… В крушении вертолета есть темные стороны. Их нужно прояснить», — подчеркнул журналист издания Абдулькадир Сельви.

В частности, он обратил внимание на то, что в Иране не установили устройство ELT на вертолет, на котором летел Раиси. Это устройство позволяет подавать сигналы о местоположении вертолета. «Если бы в стране было только одно устройство ELT, разве оно не должно было бы сначала присутствовать на вертолете, перевозящем президента?» — задается вопросом колумнист.

Кроме того, было заявлено, что два других правительственных вертолета изменили маршрут полета, когда влетели в «зону тумана». «Так почему же пилот вертолета, перевозившего президента, не изменил маршрут?» — отметил Сельви.

Автор также пишет, что было обнаружено возгорание в кабине упавшего вертолета, в которой находились пилоты. «Может ли возгорание в кабине пилота быть признаком убийства?» — вновь задает вопрос он.

До этого глава турецкой левой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек допустил, что президент Ирана погиб в результате диверсии.

19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиян. Глава государства и руководитель внешнеполитического ведомства возвращались в Тегеран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Кортеж состоял из трех вертолетов, два из которых без происшествий добрались до места назначения.

Ранее в администрации президента Ирана рассказали подробности крушения вертолета Раиси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами