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Кушанашвили об угрозах от представителей Ветлицкой: «Испугался страшно»

Шоумен Кушанашвили вспомнил, что его вывезли в лес из-за критики Ветлицкой

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КАКОВО?!/YouTube

Блогер и журналист Отар Кушанашвили признался, что ему угрожали из-за критики одной из песен Натальи Ветлицкой. Этим знаменитость поделился на шоу «Вопрос Ребром».

«В 1999 году меня вывезли в лес представители очень известной певицы, которая сейчас живет в Испании. Белокурой. Разве я назвал ее имя Наталья Ветлицкая? <...> Они прочитали лекцию, что если я не закрою рот…» — вспомнил Кушанашвили.

Журналист заявил, что ему приставили оружие к виску и пояснили, что случившееся связано с его «непочтительными» высказываниями в адрес Ветлицкой. По словам Кушанашвили, в тот момент он испугался.

«Когда тебя вывозят, а у тебя уже трое детей, ты думаешь: «А зачем мне все это нужно?» Я испугался страшно. Думал уйти из профессии, но куда? Лучше буду хулиганить пока живой», — отметил знаменитость.

Кушанашвили также посетовал, что инцидент произошел лишь из-за того, что ему не понравилась песня Ветлицкой. Он пояснил, что его высказывания в адрес звезды были практически поэзией в сравнении с тем, что журналист говорил о других.

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