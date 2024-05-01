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В Музее Победы стартовала акция «Стена памяти»

В городах России и за рубежом откроют специальные стенды в честь ветеранов ВОВ

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Телеграм-канал «Волонтеры Победы»

Активисты движений «Волонтеры Победы» и «Бессмертный полк России» дали старт всероссийской акции «Стена памяти» в Музее Победы. Об этом сообщил Теlegram-канал организации «Волонтеры Победы».

Акция предполагает установку стендов, на которые желающие смогут прикрепить портреты участников Великой Отечественной войны с указанием фамилий, званий и годов жизни.

В преддверии Дня Победы такие стенды будут организованы по всей России и за рубежом. Точки, где появятся стенды, можно посмотреть на сайте волонтерыпобеды.рф с 1 мая.

До 12 мая активисты будут обеспечивать работу стендов и помогать жителям регионов размещать на них изображения.

Узнать точки размещения Стен Памяти в своём регионе можно на сайте организации «Волонтеры Победы».

Обращаясь к участникам акции, депутат Госдумы, председатель центрального штаба организации «Волонтеры Победы» Ольга Занко отметила, что «Стена памяти» помогает выразить благодарность ветеранам, сохранять историческую правду, передавать ее от поколения к поколению.

«Сейчас, как и тогда, Россия стоит перед лицом новых вызовов. События на Украине, СВО, защищают наши национальные интересы, безопасность и будущее наших граждан. Именно понимание истории позволяет нам с полной ответственностью и сознанием подходить к действиям, обеспечивающим мир и стабильность на наших границах», — заявила парламентарий.

Присутствовавшая на открытии акции жительница блокадного Ленинграда Ирина Булина призвала россиян изучать свою историю.

«Примите эстафету от нашего уходящего поколения и передайте ее своим будущим поколениям!», — обратилась она с напутствием к гостям Музея Победы.

В прошлом году в рамках акции «Стена памяти» было открыто более 10 тыс. стендов.

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