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Женщина ослепла после процедуры наращивания ресниц, на которую пришла в контактных линзах

Британка ослепла на один глаз после наращивания ресниц

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Shutterstock

В Великобритании девушка ослепла на один глаз после того, как сходила на процедуру наращивания ресниц в контактных линзах. Об этом пишет Lad Bible.

22-летняя Лилли Барретт рассказала, что начала испытывать дискомфорт в левом глазу примерно через шесть часов после того, как в ноябре 2022 года ей нарастили ресницы. Она вернулась домой и сняла свои ежемесячные контактные линзы, но раздражение не проходило. Она купила глазные капли, решив, что у нее конъюнктивит, но глаза продолжали слезиться. Девушка запаниковала, когда перестала видеть левым глазом, и решила поехать в больницу, но поняла, что садиться за руль слишком опасно для нее.

В итоге пострадавшую доставили в отделение неотложной помощи, где офтальмолог обнаружил у нее на роговице язву. Как уточняется, обычно она возникает при механическом повреждении поверхности роговицы и чаще всего встречается у тех, кто носит контактные линзы. Медики не смогли точно определить причину язвы, но британка уверена, что она была вызвана бактериями, попавшими на ее контактную линзу после того, как она нарастила ресницы. Теперь Лилли предупреждает всех, кто носит контактные линзы об осторожности и призывает отказаться от ежемесячных линз в пользу одноразовых, поскольку, по ее мнению, они снижают риск заражения.

В течение следующих семи месяцев ее глаз оставался обесцвеченным, и пострадавшая чувствовала себя неуверенно, потому что люди «странно на нее смотрели», однако после использования глазных капель и регулярных осмотров в больнице зрение стало постепенно к ней возвращаться.

«Сейчас я вижу гораздо больше, чем раньше, но зрение все еще плохое», — отметила британка.

В настоящее время она готовится к операции по восстановлению зрения, о положительных результатах которой ей рассказали люди в комментариях на TikTok.

Ранее мужчина частично ослеп после сна лицом вниз в состоянии алкогольного опьянения.

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