Россия доставила гуманитарный конвой в Харьковскую область

Первый гуманитарный конвой доставлен в освобожденные поселки на севере Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. Его слова передает ТАСС.

«Мы туда не можем заехать… К нам подключились с гуманитарного центра «Единой России» люди, которые вчера первый гуманитарный конвой через военных передали», — заявил он.

Днем 22 мая Ганчев сообщил, что жители освобожденных населенных пунктов на севере Харьковской области будут получать российские документы.

До этого Ганчев заявил, что областным центром российского региона могут стать Волчанск или Купянск. Ганчев отметил, что на сегодняшний день рано делать какие-то прогнозы насчет того, какой населенный пункт станет центром Харьковской области. По его словам, все будет зависеть от того, как продвигается линия фронта.

21 мая Ганчев сказал, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) контролируют порядка 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена.

Ранее ВСУ подорвали мосты при бегстве из Волчанска.