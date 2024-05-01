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На Украине будут судить врачей, которые помогали уклонистам

В Киеве осудят 10 врачей, которые продавали уклонистам справки о непригодности

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В Киеве перед судом предстанут десять врачей, которые продавали уклонистам медсправки о непригодности к военной службе и организовывали их переправку за границу. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным ведомства, судить будут в том числе двух глав военно-врачебной комиссии (ВВК). Помимо них среди подозреваемых оказались двое заведующих неврологических отделений киевских медучреждений, заведующий центром нейрохирургии, врач-нейрохирург, врач-психиатр, врач-невролог, врач-рентгенолог, директор центра первичной медико-санитарной помощи.

Следствие отметило, что подозреваемые приписывали своим клиентам призывного возраста тяжелые заболевания, что являлось основанием для признания их непригодными к военной службе и выезда за границу. Стоимость услуг составляла от $3 тыс.

До этого представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что власти Украины с февраля 2022 года разоблачили порядка 450 организованных групп, члены которых помогали уйти за границу украинцам. Он отметил, что с начала военного положения в феврале 2022 года «было раскрыто около 450 преступных групп, специализировавшихся на незаконной переправке лиц через границу».

Ранее стало известно, что на Украине контрактникам с тремя детьми разрешат демобилизоваться.

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