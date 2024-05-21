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В Германии подростки с ножами напали на 15-летнего украинца

Bild: в Германии подростки с ножами ранили 15-летнего беженца с Украины

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Benjamin Westhoff/Global Look Press

Группа подростков, вооруженных ножами, напала на 15-летнего украинского беженца на западе Германии. Об этом пишет местная газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел 19 мая в Рурской области. Подросток с Украины вместе с двумя друзьями заговорили с проходившими мимо девушками, что не понравилось другой группе молодых людей. После этого завязалась словесная перепалка, быстро переросшая в потасовку.

В результате несколько человек достали ножи и набросились на украинца, проживающего в городе Арнсберг. Последний находится недалеко от города Дортмунд.

Как отметили журналисты, нападавшие ранили беженца в шею и затем нанесли еще одну рану в верхнюю часть тела. После этого на место прибыли врачи, которые оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

В материале подчеркивается, что в тот момент жизни подростка угрожала опасность. На этом фоне его срочно доставили в больницу.

«Состояние украинского мальчика сейчас стабильное», — говорится в публикации со ссылкой на правоохранительные органы.

Авторы статьи уточнили, что нападавшим удалось скрыться с места происшествия до прибытия полиции. В настоящее время их разыскивают стражи порядка.

Ранее в Германии отказались помогать украинским беженцам в случае призыва на службу в армии.

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