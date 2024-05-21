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Анна Банщикова вернулась к образу бойкой следовательницы на съемках «Ищейки»

Опубликованы первые кадры со съемок нового сезона «Ищейки» в Геленджике

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Первый канал

Актриса Анна Банщикова вернулась к образу бойкой следовательницы, полковника полиции Александры Кушнир на съемках сериала «Ищейка». Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала.

По сюжету героиня Банщиковой, также выступающей креативным продюсером шоу, чудом спасла себе жизнь и теперь намерена наслаждаться каждой минутой. Однако ей мешают тайны прошлого.

Личная жизнь главной героини выйдет на новый уровень — и ей нужно будет сделать очень серьезный шаг, выбрав между долгом и счастьем.

«В новом 8-м сезоне Александра Ивановна после случившихся потрясений будет больше времени посвящать семье и близким. Но из-за тайн из прошлого, которые неожиданно ворвутся в жизнь моей героини, планы на счастливую жизнь могут разрушиться. Все секреты нового сезона рассказать не могу, но нас ждут повороты сюжета, которые удивят даже искушенного зрителя», — говорит Банщикова.

Режиссером нового сезона вновь стал Андрей Головков. К ролям вернутся Денис Бургазлиев (Марат Хайдарович), Эдуард Чекмазов (Александр Абашев), Владимир Николенко (Игорь Бирюков), Анатолий Гущин (Олег Жирков), а также Максим Лагашкин (Аркадий Ольховский) и Ирина Пулина (мать Александры).

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