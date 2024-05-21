Советники Трампа встретились с Нетаньяху

Экс-советник по нацбезопасности времен президентства Дональда Трампа Роберт О'Брайен, бывший посол США в ОАЭ Джон Раколта и экс-посол Штатов в Швейцарии Эд Макмаллен посетили Израиль с трехдневным визитом и встретились с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сам О'Брайен рассказал NBC News.

«Моей целью в этой поездке было действительно показать поддержку Израилю», — заявил О'Брайен.

Отмечается, что все три делегата по-прежнему близки к Трампу и поддерживают с ним регулярные контакты. О'Брайен подчеркнул, что полностью поддерживает кандидатуру бывшего президента на предстоящих ноябрьских выборах.

20 мая прокурор Международного уголовного суда сообщил, что добивается выдачи ордеров на арест Нетаньяху, лидера ХАМАС в Газе и других политических деятелей с обеих сторон конфликта. Нетаньяху увидел в намерениях МУС антисемитизм.

Ранее в Европе заявили, что МУС спас карьеру Нетаньяху.