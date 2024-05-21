Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Советники Трампа встретились с Нетаньяху

NBC News: советники Трампа встретились с Нетаньяху, чтобы выразить поддержку

close
100%
Leah Millis/Reuters

Экс-советник по нацбезопасности времен президентства Дональда Трампа Роберт О'Брайен, бывший посол США в ОАЭ Джон Раколта и экс-посол Штатов в Швейцарии Эд Макмаллен посетили Израиль с трехдневным визитом и встретились с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сам О'Брайен рассказал NBC News.

«Моей целью в этой поездке было действительно показать поддержку Израилю», — заявил О'Брайен.

Отмечается, что все три делегата по-прежнему близки к Трампу и поддерживают с ним регулярные контакты. О'Брайен подчеркнул, что полностью поддерживает кандидатуру бывшего президента на предстоящих ноябрьских выборах.

20 мая прокурор Международного уголовного суда сообщил, что добивается выдачи ордеров на арест Нетаньяху, лидера ХАМАС в Газе и других политических деятелей с обеих сторон конфликта. Нетаньяху увидел в намерениях МУС антисемитизм.

Ранее в Европе заявили, что МУС спас карьеру Нетаньяху.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами