Макрон отправится в Новую Каледонию

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник отправится в Новую Каледонию на фоне протестов в регионе. Об этом заявила официальный представитель кабмина Франции Риска Тевено, ее слова приводит газета Le Figaro.

«Ситуация не полностью нормализовалась, но она улучшается… Он (Макрон. – прим. ред.) отправится на место уже сегодня вечером», — отметила Тевено.

По ее словам, французский президент отправится в Новую Каледонию «с миссией» диалога. При этом, как отмечает Le Figaro, пока не сообщается о каких-либо подробностях этой миссии.

20 мая сообщалось, что Макрон провел заседание совета по обороне и национальной безопасности республики в связи с беспорядками в Новой Каледонии, французской заморской территории в Тихом океане.

13 мая мирная демонстрация в столице Новой Каледонии Нумеа переросла в беспорядки, были сожжены и разграблены сотни магазинов и социальных учреждений. Пострадали сотни человек, в том числе десятки полицейских. Погромы организованы сторонниками независимости острова — коренными жителями из народа канаки, которые опасаются, что останутся в меньшинстве, если в Париже примут изменения в конституцию, согласно которым право голоса получат европейцы, переселившиеся в Новую Каледонию за последние 20 лет.

Ранее Захарова прокомментировала протесты в Новой Каледонии.