Около трех тысяч украинских заключенных подали заявки об отправке на фронт

Более трех тысяч осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение для участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

По словам Высоцкой, эти данные совпали предварительными прогнозами ведомства, так как при опросах заключенных о желании идти служить заявляли около 4,5 тысячи человек (из 20 тысяч возможных).

Замминистра отметила, что не все желающие заключенные попадут в ряды ВСУ, так как военно-врачебные комиссии могут не пропустить их из-за наличия общественно-опасных болезней — ВИЧ-инфекции, туберкулеза, гепатита и других. Кроме того, она подчеркнула добровольность заключения контракта на освобождение с отправкой в армию.

По ее словам, с каждым из кандидатов предварительно знакомятся командиры воинских частей, и лишь после их согласия материалы передаются в суд.

В случае несоблюдения условий контракта со стороны осужденных они могут прибавить к своим срокам до 10 лет заключения.

17 мая закон о мобилизации заключенных в ряды ВСУ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно документу, в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) на добровольной основе могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям (от государственных изменников до педофилов).

Ранее в Верховной раде высказывали ожидания о призыве до 10 тысяч украинских заключенных.