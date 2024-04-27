Врач рассказала, какие прививки нельзя делать беременным

Во время беременности следует избегать прививок от краснухи, свинки и кори из-за риска для развивающегося плода. Об этом в интервью РИАМО предупредила акушер-гинеколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Татьяна Федина.

«Важно помнить, что вакцинация во время беременности может играть решающую роль в защите здоровья как будущей мамы, так и развивающегося плода. Например, вакцинация против гриппа рекомендуется для беременных, так как они имеют повышенный риск осложнений от гриппа во время беременности», — рассказала специалист.

Перед принятием любых решений о вакцинации, она посоветовала проконсультироваться с врачом.

Акушер-гинеколог Яха Темишева до этого объяснила, как сказывается на ребенке «гестационный сахарный диабет» (ГСД) беременных. По ее словам, из-за ГСД могут развиться многоводие, преэклампсия, инфекции мочевыводящих путей. Также болезнь может стать причиной родов раньше срока.

Специалист отметила, что нарушение углеводного обмена часто диагностируется именно во время беременности. При этом в зоне риска находятся женщины старше 30 лет с ожирением, с синдромом поликистозных яичников, а также те, кто забеременел в результате вспомогательных репродуктивных технологий.

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