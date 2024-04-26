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В павильоне Сбера на выставке «Россия» проведут Дни инкассации

Посетителям павильона Сбера на ВДНХ покажут оборудование инкассаторов

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Пресс-служба Сбера

В павильоне Сбера на выставке «Россия» с 26 по 28 апреля пройдут Дни инкассации, в рамках которых для посетителей проведут тематические мастер-классы и расскажут о профессии инкассатора, сообщает пресс-служба Сбера.

Посетители смогут увидеть счетную машинку, броневик инкассаторов и другое оборудование, а также их научат проверять подлинность денег.

Также посетители с детьми смогут создать открытки и поздравительные конверты, поиграть в развивающие игры о работе инкассаторов и принять участие в мастер-классах.

Экспозиция Сбера на выставке «Россия» находится в павильоне № 2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов».

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