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Врачи-диетолог посоветовала коктейль для помощи организму при переедании

Диетолог Мухина: помочь при переедании может коктейль из огуречного рассола

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Global Look Press

В преддверии Пасхи россиянам нужно помнить, что для организма даже на праздничных застольях важно соблюдать умеренность и делать выбор в пользу здоровых продуктов. Если же человек все-таки переел, то он может оказать сам себе первую помощь, приготовив дома коктейль из огуречного рассола, рассказала НСН врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Для исключения переедания врач посоветовала готовить маленькие порции блюд, особенно если речь идет о выпечке. Также, по ее словам, важно экспериментировать с рецептами, в которых вредные продукты заменяются на полезные. К примеру, муку можно заменять на гречневую или амарантовую, использовать обезжиренный творог, а вместо сахара взять трегалозу – это более полезный сахар, не влияющий на инсулиновые механизмы.

«Дрожжи сухие можно заменить на закваску, куриное яйцо перепелиным, а цукаты заменяем на цитрусовую цедру», – отметила диетолог.

При переедании Мухина порекомендовала выпить коктейль, который быстро вернет чувство легкости. Для его приготовления нужно смешать в блендере полстакана рассола, чайную ложку васаби, полстакана сока сельдерея, 2 столовые ложки острого томатного соуса и дольку лимона. В получившийся напиток рекомендуется добавить кубики льда.

«И ваш организм обязательно ответит вам благодарностью», – уверена врач.

Напомним, специалисты считают, что на Пасху без вреда для здоровья можно съедать до двух-трех яиц при отсутствии медицинских показаний. Не превышая рекомендованные нормы, можно не опасаться содержащегося в них холестерина.

Священник ранее рассказал, что нельзя делать в пасхальную ночь православным россиянам.

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