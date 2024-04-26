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Организаторы мероприятий в России выступили за вооруженную охрану площадок

Глава «Небо Рекордс» Евсеенко: на мероприятиях нужна вооруженная охрана

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Global Look Press

Повысить безопасность площадок, на которых проходят массовые мероприятия, можно с помощью вооруженной охраны. В противном случае охранники, по сути, являются такими же зрителями, убежден руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко. Организаторы мероприятий готовы понести дополнительные расходы в этом направлении, заявил он в беседе с НСН.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект о повышении безопасности на зрелищных мероприятиях. Организатор в нем определяется как ответственное лицо, которое занимается подготовкой, проведением и финансированием события. Евсеенко заявил, что представители индустрии такие меры поддерживают. В российских регионах к подобным мерам относятся серьезно, власти каждого города требуют от организаторов уведомлять МВД о проведении события, добавил эксперт. Это позволяет выстраивать посты МВД на всех мероприятиях, обеспечивать объекты камерами, пояснил он.

Однако проблемой, по мнению Евсеенко, является отсутствие у охранников оружия, из-за чего они превращаются в обычных зрителей.

«Чтобы повысить безопасность, нужны вооруженные посты охраны, не всегда камеры срабатывают», — заявил руководитель концертного агентства.

Напомним, депутат Госдумы Елена Ямпольская, выступившая одним из авторов документа, накануне объяснила, что новый законопроект необходимо принять, так как сейчас в законодательстве вообще нет такого понятия, как «безопасность». Она подчеркнула, что внесенный в ГД документ предусматривает все нюансы и закрепляет ответственность организаторов событий. Принять законопроект могут уже в весеннюю сессию.

Ранее стало известно, что организаторов концертов и выставок обяжут уведомлять о них власти.

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