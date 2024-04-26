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Мясников выступил против обучения стюардесс сердечно-легочной реанимации

Доктор Мясников: при сердечно-легочной реанимации бортпроводники могут навредить

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Depositphotos

Обучение бортпроводников сердечно-легочной реанимации – это бессмысленная трата времени, так как применять подобные навыки сотрудники экипажей вряд ли будут, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Даже если стюардессам придется проводить подобные манипуляции, есть угроза, что они навредят человеку, заявил он в беседе с НСН.

Так Мясников отреагировал на требование Минздрава укомплектовать самолеты устройствами для сердечно-легочной реанимации. По мнению Мясникова, на борту должны быть аптечка и кислород, а вот дефибрилляторы в полете работают плохо.

«Что касается устройства для сердечно-легочной реанимации, конечно, обучать стюардесс можно, но это будет просто бессмысленная трата времени и ресурсов. Они либо будут это применять при простом обмороке и навредят человеку, либо не смогут правильно определить вообще», — убежден врач.

Подобные нововведения не принесут особой пользы, отметил заключил врач.

Напомним, также Росавиация и Ространснадзор потребовали высаживать пассажиров из самолета при температуре воздуха в салоне выше 20-25 градусов. Авиаэксперты, однако, такую инициативу раскритиковали, подчеркнув, что из-за нее на авиакомпании лягут дополнительные расходы.

У пассажира ранее остановилось сердце на борту летевшего из Москвы самолета.

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