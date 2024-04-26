Российские аналитики выяснили, как изменился за год индекс шашлыка

Стоимость шашлыка из свинины в этом году составила 464,33 рубля из расчетов на период с 1 по 23 апреля, выяснили аналитики. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 10%, но и продажи показали рост – на 3%. Сильнее всего подорожал куриный шашлык, приводит RT результаты исследования.

Что касается шашлыка из говядины, то его средняя стоимость — 521,21 рубля, что всего на 1% больше, чем годом ранее. Продажи при этом показали рост на 35%.

Самая значительная разница в цене по сравнению с прошлым годом отмечается в стоимости куриного шашлыка — он подорожал на 25% до 339,96 рубля. Шашлык из индейки тоже обойдется россиянам дороже, чем в прошлом сезоне — примерно в 457,62 рубля, что превышает прошлогодние показатели на 16%.

Помимо мяса для шашлыка, важно учитывать также стоимость сопутствующих товаров. Так, комплект шампуров в среднем стоит 294 рубля, мангала — чуть больше 442 рублей, угля — порядка 213 рублей. Средство для розжига обойдется в 126 рублей.

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Напомним, экономисты сообщают, что в Москве в этом году пикник с шашлыком из курицы или свинины обойдется москвичам по меньшей мере в 2,2 тыс. рублей. Шашлык из баранины или говядины будет стоить порядка 3 тыс. рублей, а шашлык-ассорти из разных видов мяса с печеными овощами выйдет приблизительно в 3 тыс. рублей за 2–3 кг.

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