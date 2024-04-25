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В Роспотребнадзоре объяснили, почему лайнер «Сергей Дягилев» не ушел в круиз

Роспотребнадзор выявил нарушения на лайнере «Сергей Дягилев» за 2 дня до круиза

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Санитарные нарушения на лайнере «Сергей Дягилев», сутки простоявшем с пассажирами на московском Речном вокзале, были выявлены за два дня до отправления в круиз. Об этом «Газете.Ru» сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Там отметили, что руководство теплохода сейчас занимается их устранением.

«22 апреля 2024 года сотрудниками Управления Роспотребнадзора по г. Москве было проведено обследование пассажирского теплохода «Сергей Дягилев». По результатам обследования и оценке представленных документов установлено несоблюдение требований санитарного законодательства, на основании которых Управлением Роспотребнадзора по г. Москве было отказано в выдаче судового санитарного свидетельства. В настоящий момент руководством пассажирского теплохода ведется работа по устранению нарушений», — сказали там.

Ранее СМИ сообщили, что лайнер не может отчалить, поскольку до Роспотребнадзора не дошла заявка от судовладельца. В ведомстве уточнили, что информация о «техническом сбое» при подаче заявки не соответствует действительности.

25 апреля Telegram-канала Mash сообщил, что рейс теплохода «Сергей Дягилев», который должен был отправиться по маршруту «Москва — Углич — Ярославль — Мышкин — Тутаев — Москва», отменили. По данным канала, лайнер должен был отчалить 24 апреля в 17:30, однако 200 пассажиров и экипаж вынуждены ждать отправления уже больше суток.

По словам пассажиров, люди в надежде на то, что круиз состоится, не хотят покидать судно, несмотря на обещание организаторов вернуть деньги за билеты.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров круизного лайнера.

Ранее пассажирка лайнера Сочи — Турция рассказала о скандале на борту из-за смены маршрута.

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