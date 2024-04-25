В павильон «Роснефти» на ВДНХ привезли нефтяные вышки с дополненной реальностью

Павильон «Роснефти» на ВДНХ откроется 26 апреля после обновления экспозиции, сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Гости павильона смогут увидеть нефтяные вышки с дополненной реальностью, велошредер и посмотреть фильмы под открытым небом.

Выставочное пространство, созданное по авторскому дизайн-проекту специально для выставки «Россия», разделили на тематические зоны. Все они оснащены мультимедийными и интерактивными экспонатами.

Почти 2 тыс. квадратных метров посвящены флагманским проектам и технологиям компании.

В центре обновленной экспозиции — керн, образцы горных пород с бесценной для геологов информацией. В образцах, добытых в научных арктических экспедициях «Роснефти», можно рассмотреть окаменелости древних рыб и насекомых, и даже янтарь из Восточно-Сибирского моря — самого сурового в Северном Ледовитом океане.

Возраст представленных пород — от 23 до 470 млн лет.

Интерактивную инсталляцию продолжает буровая вышка флагманского проекта «Восток Ойл». Переместиться на западную окраину полуострова Таймыр посетители смогут всего за пару секунд с помощью QR-кода — и своими глазами увидеть уникальную российскую разработку в действии. Модель оживает с помощью дополненной реальности — вокруг появляется спецтранспорт, газотурбинная электростанция, судна снабжения в порту и вахтовый городок.

В «Роснефти» отметили, что для добычи нефти на «Восток Ойл» будет задействовано свыше 100 таких буровых установок, разработанных специально для суровых условий Крайнего Севера.

Кроме того, в павильоне появилось пространство для творчества. Взрослые и юные посетители смогут оживить на «цифровом холсте» объекты «Роснефти».

Обновилась также уличная зона павильона. Теперь здесь можно сыграть в шахматы или настольный теннис, отдохнуть на качелях. Среди спортивных активностей на открытом воздухе — велошредер. Крутя педали такого велосипеда, можно запустить процесс переработки пластика. Измельченная пластиковая крошка станет вторсырьем.

В зоне отдыха находится летний кинотеатр под открытым небом, в котором будут проходить показы документальных фильмов, а также встречи с режиссерами.

Организована и уличная выставка, на которой представлены фотографии производственных активов «Роснефти», а также кадры из научных экспедиций компании.