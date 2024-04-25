В московском музее на школьницу упала статуя

Поход в один из московских музеев закончился для школьницы серьезной травмой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, инцидент произошел в Музее обороны Москвы 24 апреля. Восьмилетняя девочка была на экскурсии с матерью и одноклассницей. В какой-то момент подруги подошли к статуе воина и потянули ее за руки — экспонат не выдержал такой нагрузки и упал на одну из девочек. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у нее ушиб пальца и перелом двух поясничных позвонков.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.

Похожий случай произошел в одном из калининградских музеев: там мальчику на ногу упала зенитная пушка. Экспонат не был закреплен, ребенку пришлось ампутировать фалангу пальца на ноге. После инцидента мать школьника обратилась в суд за компенсацией.

Ранее в Петербурге подросток получил ожог носа во время опыта в музее.