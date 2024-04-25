Авиационную мину вынесло на пляж в Приморье во время шторма

Во время шторма в Приморье на берег вынесло авиационную мину. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в Лазаревском районе. Очевидица рассказала, что на пляж в районе бухты Кит во время шторма выбросило авиационную мину.

Сообщается, что, предварительно, это авиационная реактивно-всплывающая мина PM-1, которая находится на вооружении с 1960 года. Она имеет вес в 200 килограммов.

До этого украинскую мину нашли на судоходном маршруте в Черном море. Сообщается, что она с 2022 года «бесконтрольно дрейфовала» в море — после начала спецоперации ВМС Украины разместили в море мины. Командование Черноморским флотом РФ предупредило об опасности мин на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря.

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