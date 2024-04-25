Тверские полицейские потеряли больше двух тысяч уголовных дел

Полицейские из Твери объяснили исчезновение более двух тысяч уголовных дел, сообщает Telegram-канал Сапа.

По данным источников канала, почти 2,2 тыс. архивных материалов пропали из городского управления полиции. Это выяснилось во время инвентаризации, а причастных установили во время служебной проверки.

Оказалось, что в пропаже уголовных дел виновны начальник отдела тылового обеспечения УМВД, рядовой специалист отдела и следователь. В октябре прошлого года они втроем решили уничтожить бесчисленные тома с материалами расследований прошлых лет. Весь процесс сотрудники полиции сняли на камеру. На сохранившейся записи видно, как с помощью водяного пресса полицейские превращают официальные бумаги в макулатуру.

Их заставили объясниться и узнали, что сотрудники МВД полагали, что архивные материалы подлежат уничтожению. Однако для этого руководство управления должно было сначала подписать соответствующий приказ. Сейчас виновникам утери уголовных дел самим грозит уголовное разбирательство по статье о халатности.

Ранее индийские полицейские обвинили крыс в исчезновении со склада 19 кг наркотиков.