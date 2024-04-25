Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тверские полицейские потеряли больше двух тысяч уголовных дел

В Твери полицейские избавились от почти 2,2 тысяч архивных уголовных дел

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Полицейские из Твери объяснили исчезновение более двух тысяч уголовных дел, сообщает Telegram-канал Сапа.

По данным источников канала, почти 2,2 тыс. архивных материалов пропали из городского управления полиции. Это выяснилось во время инвентаризации, а причастных установили во время служебной проверки.

Оказалось, что в пропаже уголовных дел виновны начальник отдела тылового обеспечения УМВД, рядовой специалист отдела и следователь. В октябре прошлого года они втроем решили уничтожить бесчисленные тома с материалами расследований прошлых лет. Весь процесс сотрудники полиции сняли на камеру. На сохранившейся записи видно, как с помощью водяного пресса полицейские превращают официальные бумаги в макулатуру.

Их заставили объясниться и узнали, что сотрудники МВД полагали, что архивные материалы подлежат уничтожению. Однако для этого руководство управления должно было сначала подписать соответствующий приказ. Сейчас виновникам утери уголовных дел самим грозит уголовное разбирательство по статье о халатности.

Ранее индийские полицейские обвинили крыс в исчезновении со склада 19 кг наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами