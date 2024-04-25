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Названа сумма ущерба от паводка в Курганской области

Ущерб инфраструктуре от паводка в Курганской области составил 1 млрд рублей

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Евгений Биятов/РИА Новости

Ущерб инфраструктуре от паводка в Курганской области составил около 1 млрд рублей. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков, слова которого передает ТАСС.

«Предварительно, до 1 млрд рублей составляет ущерб по инфраструктуре, остальное — это выплаты гражданам, в том числе на восстановление объектов жилья», — заявил губернатор.

Днем 25 апреля глава Минстроя России Ирек Файзуллин посетил Курганскую область, чтобы оценить ход работ по ликвидации последствий паводка.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что после завершения весенних паводков в регионах страны самым главным вопросом будет восстановление жилья на затопленных территориях.

До этого Шумков заявил, что почти 15 тысяч человек, в том числе около одной тысячи детей, были эвакуированы из зон подтопления в регионе.

Ранее Путин поручил скорректировать размер выплат россиянам, пострадавшим от паводков.

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