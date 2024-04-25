В США слишком громкие цикады заставили местных жителей вызвать полицию, пишет издание Complex.

Как рассказали полицейские из Южной Каролины, им позвонили местные жители, пожаловавшиеся на слишком громкие звуки цикад, мешавшие спать. Люди хотели, чтобы офицеры решили эту проблему, однако стражи порядка попросили не беспокоить их по такому поводу.

«Нам поступило несколько звонков по поводу шума в воздухе, похожего на сирену, вой или рев», — говорится в заявлении.

Полицейские, пользуясь случаем, напомнили людям, о том, что офицерам нужно звонить действительно по важным случаем и не отвлекать их от работы, когда другим может действительно нужна срочная помощь.

Ранее сообщалось, что жителей округа Колумбия терроризирует невидимый плотоядный клещ. Его укус вызывает множество болезненных и зудящих язв.