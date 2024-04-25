Суд оштрафовал блогера Ивлееву за дискредитацию ВС РФ на 50 тыс. рублей

Суд оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву. Об этом сообщили «Газете.Ru» в суде.

Звезду «Орла и Решки» обязали выплатить административный штраф в размере 50 тысяч рублей. Ее обвинили в дискредитации Вооруженных сил РФ. Сама знаменитость не признала себя виновной.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий протокол составили из-за публикации, которую знаменитость оставила в своих социальных сетях два года назад. Пост выражал негативное отношение к СВО.

Спустя некоторое время после «голой вечеринки», Ивлеева скрыла публикацию, но затем снова сделала пост публичным.

В суде Ивлеева не появилась, на заседании присутствовал ее адвокат Калой Ахильгов. Он требовал прекратить производство по административному делу из-за отсутствия состава преступления. Помимо этого Ахильгов заявлял, что составлявший заключение эксперт не имел полномочий на подобные действия.

В удовлетворении ходатайств суд представителю Ивлеевой отказал.

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