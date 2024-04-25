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Неизвестные напали на корабль у берегов йеменского Адена

UKMTO: корабль подвергся нападению у берегов Адена в Йемене

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@blisstara/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Неизвестные напали на судно в акватории Аденского залива. Об этом сообщается в официальном аккаунте Центра координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в социальной сети X (бывший Twitter).

Как следует из заявления, инцидент произошел в 15 морских милях к юго-западу от портового города Адена в Йемене. При этом другие подробности о нападении на судно пока не раскрываются.

«Власти проводят расследование», — уточнили представители центра.

На фоне произошедшего кораблям, которые находятся в Аденском заливе, рекомендовали соблюдать осторожность при передвижении. Кроме того, экипажи судов призвали сообщать о любой подозрительной активности на пути их следования.

24 апреля представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) сообщили об атаке на эсминец Военно-морских сил США. При этом нападению подвергся не только американский кораблю. В заявлении подчеркивалось, что члены движения также нанесли удары по двум коммерческим кораблям в акваториях Аденского залива и Индийского океана.

Ранее группа неизвестных напала на судно у берегов Джибути.

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