Компания фигуранта дела Иванова в два раза повысила доход в 2022 году

Предприятие третьего фигуранта дела отстраненного от должности замминистра обороны России Тимура Иванова два года назад почти вдвое увеличило чистую прибыль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность фирмы.

По данным агентства, строительная компания, в которой Александр Фомин числится совладельцем, получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей в 2021 году. В 2022 году этот показатель составил 2,8 млрд рублей.

25 апреля Фомина арестовали до 23 июня. Его обвиняют в совершении преступления по статье «Дача взятки». Следствие полагает, что Фомин находился с Ивановым в доверительных отношениях и оказывал ему и другим подельникам услуги в виде освобождения от обязанности оплачивать товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий.

Также Фомин и другие лица якобы помогали Иванову получить взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера, заключили в пресс-службе.

Самого Тимура Иванова арестовали накануне.

Ранее суд наложил арест на активы и счета Иванова.