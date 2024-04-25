Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Компания фигуранта дела Иванова в два раза повысила доход в 2022 году

ТАСС: доход компании фигуранта дела Тимура Иванова вырос в два раза в 2022 году

close
100%
Суды общей юрисдикции города Москвы

Предприятие третьего фигуранта дела отстраненного от должности замминистра обороны России Тимура Иванова два года назад почти вдвое увеличило чистую прибыль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бухгалтерскую отчетность фирмы.

По данным агентства, строительная компания, в которой Александр Фомин числится совладельцем, получила чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей в 2021 году. В 2022 году этот показатель составил 2,8 млрд рублей.

25 апреля Фомина арестовали до 23 июня. Его обвиняют в совершении преступления по статье «Дача взятки». Следствие полагает, что Фомин находился с Ивановым в доверительных отношениях и оказывал ему и другим подельникам услуги в виде освобождения от обязанности оплачивать товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий.

Также Фомин и другие лица якобы помогали Иванову получить взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера, заключили в пресс-службе.

Самого Тимура Иванова арестовали накануне.

Ранее суд наложил арест на активы и счета Иванова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами