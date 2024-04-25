Вильфанд рассказал об аномальной жаре на юге России

Погода с температурой около 30℃ установилась во всех регионах Южного федерального округа (ЮФО). Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

«Продолжается исключительно теплая погода на юге европейской России. Там просто лето наступило, во всех регионах Южного федерального округа повсеместно температура плюс 26-30℃», — сказал метеоролог, отметив, что данный показатель на 7-13℃ выше нормы.

Он также отметил, что очень высокие температуры наблюдаются в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и в Приволжском федеральном округе (ПФО).

По словам Вильфанда, в Крыму — около 30℃, на побережье — плюс 25-26℃. В Краснодарском крае — до 35℃, а в Адыгее — до 36-38℃ градусов. В Ставропольском крае 25-30℃, а у подножия гор температура вовсе достигает 33℃, добавил специалист.

До этого Роман Вильфанд сообщил, что в выходные дни в столице России ожидается теплая погода: днем температура поднимется до +16...+21°С, а ночью будет около +10°С.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ожидает россиян на майских праздниках.