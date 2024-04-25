Эксперт рассказала, как решать конфликты между мужчинами и женщинами на работе

Конфликты в рабочем коллективе могут возникать из-за различий в мировосприятии или коммуникации между мужчинами и женщинами. Об эффективных стратегиях разрешения социальных разногласий на работе, которые помогут создать гармоничную рабочую атмосферу и повысить производительность, «Газете.Ru» рассказала Юлия Старостина, основатель онлайн-школы для управленцев Strong Manager.

По словам эксперта, рабочее пространство — это место, где мы проводим большую часть своего времени, стремясь к личному и профессиональному росту. Однако, когда на работе возникают сложности в виде сценариев, где сотрудники связаны родственными узами или дружбой, мирное сосуществование может оказаться достаточно сложным и даже конфликтным.

«Согласно исследованию за последние полтора года 35% опрошенных участников отметили увеличение конфликтов на рабочем месте. Более двух третей всех конфликтов исходят из личных антипатий. Три основные причины таких конфликтов включают в себя неуважение к усилиям коллег, насильственное навязывание выполнения чужих задач и зависть к чужим успехам. По результатам другого опроса, 68% участников указали, что одной из основных причин конфликтов на работе являются разногласия в выполнении рабочих задач. Кроме того, 26% респондентов упомянули, что причиной конфликтов становятся сплетни, а 23% участников опроса указали личные антипатии как фактор возникновения неприязни. По итогам выяснилось, что и решение у каждого свое — 15% участников испытывают постоянные неразрешенные конфликты, 13% респондентов предпочитают обращаться за помощью к руководителю, а 12% участников опроса решили принять крайние меры и уволились», — рассказала эксперт.

На примере ситуации, когда сотрудник работает со своим родственником или лучшим другом, могут возникнуть две противоположные крайности. С одной стороны, благодаря близким отношениям возможно более гармоничное взаимодействие и эффективная командная работа. Однако, с другой стороны, возможна ситуация, когда в деловых вопросах становится сложно отделить личное от профессионального, что может привести к конфликтам и негативному влиянию на рабочую атмосферу.

«Также, классическая ситуация, когда начальником отдела является жена подчиненного или наоборот. В таком случае, возникает вопрос о профессионализме и объективности в принятии решений, риск двойных стандартов. В то же время, возможно возникновение зависти среди коллег или сложности в установлении рабочих и личных границ», — добавила она.

Конфликт на гендерной основе также часто встречается в компаниях, особенно в «мужских профессиях».

«Мужчины и женщины могут иметь разные стили работы, коммуникации и подходы к решению проблем, что иногда может вызывать напряженность и разногласия. Некоторые сотрудники могут чувствовать себя ущемленными или недооцененными из-за своего пола, что также может стать причиной конфликтов. Однако важно помнить, что гендерные различия не должны быть источником конфликтов, а наоборот, могут быть ценным источником разнообразия и новых идей. Сотрудники могут учиться друг у друга и строить более эффективные команды, если они уважают и ценят различия полов и стилей работы», — подчеркнула специалист.

Первое и важное правило при такой ситуации — отделить личные и профессиональные отношения. Необходимо помнить о своих ролях – начальник должен оставаться начальником, а подчиненный — подчиненным.

«Это поможет избежать конфликтов и недоразумений. Важно также устанавливать четкие границы между личными и рабочими обязанностями. Не следует использовать дружбу или родственные отношения для получения привилегий или обхода корпоративных правил. Кроме того, необходимо быть профессиональным в общении. Нельзя допускать фамильярности или неподходящих шуток, которые могут повредить рабочим отношениям», — отметила эксперт.

Есть несколько ключевых индикаторов, которые могут помочь начальнику понять, что в его отделе есть конфликты.

«Резкое ухудшение взаимоотношений между сотрудниками, нарастание напряженности и неопределенности в коммуникациях могут свидетельствовать о конфликтах. Снижение производительности и качества работы, если сотрудники начали делать больше ошибок или выполнять задачи медленнее, возможно, это связано с негативным влиянием конфликтов. Увеличение числа жалоб и конфликтных ситуаций, когда начальнику стали поступать жалобы на недружелюбное поведение сотрудников или конфликтные ситуации, это может быть признаком наличия проблем в коллективе», — объяснила она.

Чтобы разрешить конфликты и восстановить рабочий дух в коллективе, начальнику стоит предложить сотрудникам высказать свои мнения и обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются, а также выявить источник конфликта

«Также, провести тренинги по командной работе. Обучение сотрудников навыкам эффективного общения и управления конфликтами может помочь предотвратить возникновение ссор и недопонимания. Поощрять сотрудников к сотрудничеству, уважению и поддержке друг друга, создавать условия для творческого взаимодействия», — резюмировала Старостина.

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