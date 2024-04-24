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Следственные органы проверяют учредителей двух стройкомпаний по делу Тимура Иванова

РБК: по делу Тимура Иванова силовики проверяют учредителей двух стройкомпаний

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Shutterstock

После ареста замминистра обороны Тимура Иванова, которого обвиняют в получении взятки, следственные органы обратили пристальное внимание на бывшего сотрудника «Военно-строительной компании» (ППК ВСК) и соучредителя подрядчика Минобороны компании «Олимпситистрой». Об этом сообщает РБК.

Источники агентства утверждают, что следственные действия проводятся с экс-руководителем ППК ВСК Андреем Белковым и соучредителем компании «Олимпситистрой» Александром Фоминым. Их статус в деле в настоящий момент неизвестен.

«Контрагентами ППК ВСК в базе данных СПАРК значатся министерство обороны и его дочерние организации — ФГУП «Главное управление специального строительства» и ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны», — отмечает РБК.

Компания «Олимпситистрой», предположительно, является подрядчиком ППК ВСК.

24 апреля Басманный суд Москвы отправил в СИЗО замминистра обороны Тимура Иванова, которого подозревают в получении особо крупной взятки. По версии следствия, он вступил в сговор с другими людьми, чтобы получить незаконное вознаграждение за помощь («оказание услуг имущественного характера») в подрядных и субподрядных работах для Минобороны. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что замминистра обороны РФ Иванов отверг выдвинутые против него обвинения.

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