На Урале уволили медбрата, который в состоянии опьянения пытался сделать ребенку МРТ

В Свердловской области медбрата, который находился на смене в состоянии алкогольного опьянения, уволили из больницы. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в больнице №3 Каменска-Уральского. Местные жители, супружеская пара, привезли ночью в медучреждение десятилетнего сына — у ребенка было сотрясение мозга и его направили на МРТ. Когда отец мальчика зашел в кабинет, где проводили обследование, то обнаружил там молодого сотрудника, предположительно, находящегося в состоянии опьянения.

Мать ребенка засняла все на видео, которое позже опубликовало издание KU66.RU. На кадрах медбрат передвигается по кабинету шатаясь. Женщина за кадром отказывается отдавать ему ребенка на обследование.

«Каким образом вы будете делать МРТ головного мозга моему ребенку? В таком состоянии? Меня трясет от вас? Вы что, серьезно?» — возмущается мать маленького пациента.

Позже к медбрату присоединяется другой медицинский сотрудник, который, предположительно, как и коллега, был в состоянии опьянения.

В пресс-службе медицинского учреждения, по данным СМИ, проводят служебное расследование: рентген-лаборанту и его руководителю вынесли строгое дисциплинарное взыскание. Также там уточнили, что ребенок в ту ночь получил необходимую помощь.

Ранее на Урале пенсионерку выписали из больницы с пролежнем и температурой.