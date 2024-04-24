Украинские беженки похитили и несколько часов избивали глухую девочку в Германии

В Германии украинские беженки подростки от 12 до 17 лет похитили и несколько часов избивали глухую 13-летнюю девочку. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, инцидент произошел 20 апреля в городе Майсен. Беженки поймали глухую местную девочку и утащили ее в подвал заброшенной фабрики, которая находилась неподалеку. Там они связали несовершеннолетнюю несколько часов избивали. Позже пострадавшая рассказала, что агрессорши использовали палки и железный прут.

Спустя пять часов ребенку удалось сбежать и она обратилась за медицинской помощью и в правоохранительные органы. Врачи диагностировали у нее травмы легкой степени тяжести.

Полицейские обнаружили банду беженок неподалеку от заброшенного здания, где они истязали ребенка. У них изъяли мобильные телефоны. Отмечается, что подросткам грозит обвинение в похищении и нанесении телесных повреждений.

Ранее воспитательница подмосковного детсада избила ребенка на прогулке.