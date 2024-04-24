Жену Пашиняна освистали в Ереване

Жену премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян неодобрительно встретили у мемориала жертвам геноцида армян «Цицернакаберд» в Ереване. Об этом сообщает Sputnik Армения.

На опубликованном видео видно, как Акопян вместе с младшей дочерью подошла к Вечному огню и в этот момент в ее адрес присутствующие начали выкрикивать оскорбления.

Охранник предложил ей уйти, однако она отказалась. После вмешательства полиции Акопян смогла возложить цветы.

24 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи призвал граждан к преодолению душевного потрясения от этой трагедии. По его словам, даже в настоящее время, более ста лет спустя, армяне смотрят на мир, окружающее пространство и самих себя «под преобладающим влиянием душевного потрясения от геноцида». Пашинян также отметил, что Армения часто строит свои отношения с другими государствами и международным сообществом в состоянии душевного потрясения.

Ранее Эрдоган призвал Армению отложить на второй план «беспочвенные воспоминания».