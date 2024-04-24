В Днепре и Днепропетровской области произошли взрывы

В городе Днепре и Днепропетровской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Главком» в своем Telegram-канале.

Другие подробности случившегося не приводятся.

До этого сообщалось, что взрывы произошли в украинском городе Сумы.

Также сообщалось, что удар был зафиксирован в Кременчуге Полтавской области Украины, предположительно, в районе зданий аэродрома или территории нефтепромышленного завода.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Министерстве обороны Российской Федерации, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.