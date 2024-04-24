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«Интерфакс» рассказал о третьем фигуранте дела замглавы Минобороны Иванова

«Интерфакс»: третьего фигуранта дела замглавы МО РФ подозревают в даче взятки

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Надежда Чичерова/ РИА Новости

В уголовном деле против заместителя министра обороны России Тимура Иванова есть третий фигурант, которого подозревают в даче взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Третьему фигуранту вменяется дача взятки (ст.291 УК РФ). Вопрос о мере пресечения его не решен», — рассказал источник.

23 апреля Следственный комитет сообщил о задержании Иванова по подозрению в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, замглавы Минобороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. Вместе с ним задержали еще несколько человек.

Утром 24 апреля суд избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня. Он будет находиться в СИЗО «Лефортово».

Второй фигурант дела — бизнесмен Сергей Бородин. Как писал Life со ссылкой на Shot, предприниматель является владельцем шести компаний и другом Иванова. По версии следствия, Бородин помогал Иванову совершать преступление.

Ранее стало известно, что защита обжалует арест замминистра обороны Иванова.

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